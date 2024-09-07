Распутина объявила о возвращении на сцену

Маша Распутина в последнее время редкий гость на сборных концертах. Сольных же концертов у артистки не было достаточно давно.

И вот певица объявила о возвращении на сцену с новой концертной программой. Она называется «Живи, страна!» в честь песни, написанной поэтом Леонидом Дербеневым.

Распутина объяснила, что за последние 30 лет после развала СССР, людей «увели от правды, от своих корней», информирует АИФ.И их следует вернуть обратно.

«Название ей дала одноимённая песня Дербенёва, которую он написал в 1992-м. В те годы люди, которые приходили на концерт, плакали, услышав её. Народ чувствовал: происходит что-то ужасное со страной. Ведь когда развалился Союз, воздух был буквально наполнен ложью», — рассказала она.

На пенсию в 2024 году выходят женщины в возрасте 58 лет, однако 60-летняя Маша Распутина утверждает, что пока не начала получать выплаты. И отметила, что в будущем ее не ждет прибавка в размере 30 тысяч рублей, выплачиваемая за звания народного и заслуженного артиста России, потому что таковых у нее нет.