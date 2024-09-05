Что за песня: Forever Young от Alphaville

На этот раз в рубрике «Что за песня» композиция, которую слушает уже несколько поколений. Да, классика 1984 года завирусилась в TikTok и у трека появилась новая жизнь.

© Звук

Кто это такие?

Alphaville образовались в 1982 году в Германии как синти-поп-трио. Вместе они решили назвать группу Forever Young и написали одноименную композицию. В 1983-м ребята переименуются в привычное Alphaville и в этом же году подпишут контракт с лейблом. Проект жив и по сей день, однако из основателей в ней остался только Мариан Гольд. В 2022 году Alphaville представили запись Eternally Yours, на которой переиграли свои хиты в симфоническом формате.

Forever Young

Главным синглом для альбома Forever Young стала композиция Big In Japan. Артисты не прогадали, песня стала одной из главных в репертуаре коллектива. Сама баллада Forever Young была лишь третьим синглом к пластинке и в момент выхода не могла похвастаться званием большого хита. Однако позже она стала одной из главных песен декады с бесчисленным количеством новых версий и каверов.

Что за песня

Причина успеха

Отметим, что песню и раньше любили использовать в TikTok, однако сейчас ее популярность становится все больше и больше. Под нее нет четкого танцевального движения или шаблона. Люди просто делают ролики с воспоминаниями о молодости, со своими пожилыми родственниками, ушедшими из жизни известными людьми. Объединяют клипы трогательный посыл и напоминание для всех: жизнь бесценна, ура-ура. Уверены, что любовь к хиту будет становиться только больше и больше.

В конце сентября оригинальному дебютному альбому исполнится аж 40 лет. Мы призываем не ждать круглой даты, а послушать всю запись прямо сейчас. Тем более что слушать на ней стоит не только известные песни.

Кстати, о трендовой музыке и не только мы рассказываем в цикле материалов «Музы Пульс». Не пропустите свежую статью по ссылке.

Музыку Alphaville и другие любимые группы можно послушать в HiFi-стриминге Звук. В библиотеке доступны как свежие хиты, так и классические песни. Звук входит в подписку «СберПрайм». Когда вы ее оформите — сможете пользоваться всеми преимуществами стриминга и партнерских сервисов. Для наших читателей действует специальное предложение.