Российский шансонье Михаил Шуфутинский стал прадедом, пишет Telegram-канал «Светский хроник». У его внука Ноа родилась девочка. 22-летний родственник певца занимается рэпом.

Ноа Шуфутинский выступает под псевдонимом Westside Gravy. В его Instagram (деятельность в РФ запрещена) 21 тысяча подписчиков. Весной исполнитель сообщил о беременности своей жены. Супруга молодого рэпера занимается блогерством. 76-летний Шуфутинский стал прадедом впервые.

Внук шансонье появился на свет в США в 2002 году. Отец Ноа, младший сын Шуфутинского Андрей, служил в американских спецвойсках. В США он встретил свою будущую жену — афроамериканку Брэнди, на которой женился.

Ноа Шуфутинский вырос в Америке. Последние годы он проживает в Израиле. Свадьбу с Ахуве Магерефте он сыграл в прошлом году. Рэпер не говорит по-русски. Однако в одном из его клипов можно услышать слово «пирожки».

Ранее Михаил Шуфутинский признался, что прогуливал пары дома у певицы Аллы Пугачевой. Исполнители вместе учились в Московском музыкальном училище имени Ипполитова-Иванова. Артист вспомнил, как при входе в образовательное учреждение оценивался внешний вид студентов. Шуфутинский обожал наряжаться.