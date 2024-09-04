Элтон Джон заявил о частичной потере зрения

Британский певец и композитор Элтон Джон частично не видит одним глазом из-за перенесенной инфекции. Об этом он сам рассказал в социальной сети Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской в РФ и запрещена).

77-летний музыкант отметил, что столкнулся с тяжелой глазной инфекцией летом.

«К сожалению, одним глазом я могу видеть лишь частично. Мне становится лучше, но этот процесс идет очень медленно», - пояснил он.

Элтон Джон поблагодарил за помощь врачей и медсестер, а также своих родных.

В 2023 году Элтон Джон попал в больницу после падения в своем доме в Ницце. СМИ сообщали, что артиста доставили в больницу в Монако с легкими травмами. При этом характер повреждений не уточнялся.