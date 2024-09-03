Телеведущая, врач-терапевт Елена Малышева снова стала бабушкой. Ее цитируют «Аргументы и факты».

Новорожденную внучку, родившуюся у ее младшего сына летом, Малышева пока не видела — ребенок живет в США.

«Счастье! Желаю здоровья всем нашим детям и внукам! И нам, бабушкам, тоже здоровья!» — поделилась новостью Малышева во время поздравления дочери Валентина Юдашкина с 10-й годовщиной свадьбы.

Младший сын Малышевой — юрист, старший, как и мать занимается медициной. У старшего сына телеведущей трое детей: Игорь, Артур и Анна.