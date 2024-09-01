Бузова объявила о личном рекорде

Ольга Бузова давала бесплатный концерта в Лиде, который состоялся в последний день лета, 31 августа 2024 года, во время фестиваля «ХарчФэст» в Белоруссии.

© РИА Новости

Певица прибыла в Белоруссию заранее, погуляла по Минску, не забыв про шоппинг, и затем уже направилась в Лиду. Там Ольгу встретили очень тепло, и уже после концерта поющая телеведущая сделала важное заявление, пишет «Комсомольская Правда».

«У меня просто нет слов. Если нужно объяснять, то не нужно. Более 100 тысяч человек сегодня было на моем концерте. И это мой рекорд за всю мою карьеру, это ваш рекорд! Лида, жду ваши сториз, отметки!» - сказала Бузова.

Некоторые подписчики Бузовой из Беларуси признались, что добирались специально на концерт певицы из других городов. Знаменитость предположила, что на ее выступление «приехало пол-Беларуси».