В возрасте 53 лет умер рэпер Fatman Scoop

Стало известно о смерти Айзека Фримена III, выпускавшего музыку под псевдонимом Fatman Scoop. Рэпер скоропостижно скончался вскоре после того, как упал в обморок на своем концерте в Коннектикуте.

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Скупа быстро отвезли на машине скорой помощи в больницу, но это не помогло. Гибель музыканта подтвердил его директор, передает NME. Причина смерти не разглашается.

Карьера рэпера начала набирать обороты в 2003-м, когда его сингл Be Faithful (1999) попал в топ-чарты Великобритании и Ирландии. Успех проложил для рэпера путь к коллаборациям со многими культовыми артистами, в числе которых оказались Уитни Хьюстон, Мэрайя Кэри, Джанет Джексон, Питбуль и другие. Песня Lose Control (2005), записанная совместно с Мисси Эллиотт, взяла «Грэмми» в категории «Лучшее короткометражное видео» и была номинирована также на «Лучшую рэп-песню».

Этим летом также стало известно о смертях 39-летнего рэпера BeatKing и ChinoXL, знакомого многим благодаря бифу с Тупаком. Последнему был 51 год.