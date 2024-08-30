Жена Диброва попала в аварию в Турции

Жена шоумена Дмитрия Диброва Полина попала в аварию в Турцию. Об этом она рассказала у себя на странице в социальной сети.

По словам Дибровой, в аварию попал трансфер, который вез ее.

«Не смог затормозить, мы летели в ограждение», — написала она.

Диброва отметила, что это была уже вторая опасная ситуация, в которой она оказалась в Турции. Первая произошла с ней в спортзале, когда «незакрепленный 10-ти килограммовый блин упал в десяти сантиметрах от ее головы».

Напомним, что Диброва отдыхает в Турции в пятизвездочном отеле вместе с детьми и подругами.

Дибров познакомился с Полиной на конкурсе красоты, который проходил в Москве. В 2009 году пара расписалась, у них трое сыновей — 14-летний Александр, 10-летний Федор и 9-летний Илья.