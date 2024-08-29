Буйнова госпитализировали

Певец Александр Буйнов попал в больницу в связи с рецидивом онкологического заболевания. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, медики выявили у артиста новые опухолевые очаги после удаления новообразования по итогам обследования и гормонального лечения. Певец отмечал, что у него был диагностировал рак предстательной железы около 20 лет назад. В 2011 году сообщалось, что Буйнов попал в стадию ремиссии.

Пугачева рассказала о романе с Буйновым

Александр Буйнов — певец, музыкант, экс-участник ансамбля «Веселые ребята». В 2010 году Буйнов получил звание народного артиста России. Среди его наград — ордена Почета (2005) и Дружбы (2017), медали Минобороны «За укрепление боевого содружества» (1999) и «Участнику военной операции в Сирии» (2016).

Буйнов неоднократно становился лауреатом фестиваля «Песня года», в 2014 году получил специальную премию «Золотой граммофон» «За вклад в историю отечественной эстрады».

Ранее директор Института ядерной физики (ИЯФ) СО РАН Павел Логачев заявил, что лечение пациентов с помощью ускорительного источника нейтронов для проведения бор-нейтронозахватной терапии (БНЗТ) онкологических заболеваний планируется начать в конце 2025 года.