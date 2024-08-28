Билан рассказал о съемках в сериале

Певец Дима Билан сообщил в беседе с NEWS.ru, что снимется в сериале.

Билан отметил, что пока сняты пробные эпизоды. Выпуск проекта запланирован на 2025 год. Артист не стал раскрывать название картины. Певец уточнил, что ему часто предлагают сыграть в кино. Как признался исполнитель, ему хочется найти исключительно свое, чтобы правильно раскрыться.

«Есть разные интересные роли, есть и главные, и камео. Мне бы хотелось попробовать и драматический, и комедийный жанры, и там, и там я себя уже проявил», — рассказал артист.

Билан дебютировал в кино в 2005 году. Он сыграл камео в новогоднем музыкальном фильме «Ночь в стиле Disco». Он также снялся в картинах «Клуб», «Не родись красивой», «Звездные каникулы», «Королевство кривых зеркал», «Золотой ключик», «Театр абсурда», «Герой», «Жги!».

В мультфильме «Холодное сердце» Билан озвучит главного антагониста — принца Ханса. Также он принял участие в дубляже проектов «Тролли», «Тролли. Мировой тур» и «Птичий дозор».