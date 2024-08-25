Газманов назвал причину ареста Дурова

Олег Газманов считает, что причина ареста Павла Дурова кроется в том, что основатель Telegram – россиянин. Своими мыслями певец поделился с журналистами «Московского Комсомольца».

«Теперь еще более понятно, что гражданство других стран никого не спасет. Все равно он – русский для них. И это для них – главное», - убежден Газманов.

Олег Михайлович подчеркнул, что на фоне произошедшего с Дуровым поездки в недружественные страны для россиян сейчас небезопасны. Газманов от зарубежных поездок отказался.

«Пора уже всем понять, что это не просто опасно, а смертельно опасно. Я под санкциями нахожусь, поэтому никуда не езжу», - пояснил он.

Ранее народный артист России Олег Газманов рассказал об общении со своими украинскими друзьями.

Мизулина прокомментировала возможное закрытие Telegram