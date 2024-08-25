Тимати заявил, что планирует жениться

У Тимура Юнусова уже есть двое детей от разных женщин. Ни с Аленой Шишковой, ни с Анастасией Решетовой до ЗАГСа он не дошел. Наследников, правда, признал и так или иначе в их жизни участие принимает.

Публика предполагала, что Тимати – противник официального брака. Но недавно в шоу «Натальная карта» от Medium Quality и «VK Видео» рэпер заявил, что это не так. Просто всему свое время, информирует издание thevoicemag.ru.

«У меня отсутствует фобия официального брака. С самого начала я знал, что мне хотелось бы связать себя узами брака с человеком, в котором я на сто процентов уверен, чтобы это было один раз и без разводов. Поэтому я не спешил», — объяснил Юнусов.

.Артист считает, что «созрел» для создания семьи.

«Я насладился, вдоволь погулял, мир посмотрел. Был достаточно долго в свободном статусе. Мне кажется, к 40 годам как-то сознательно подойти обстоятельно к этому вопросу. Думаю, в текущий момент я более чем готов ментально к тому, чтобы сделать все это правильно. Возможно, в самом ближайшем обозримом будущем», — резюмировал он.

Сейчас Юнусов встречается с Валентиной Ивановой. Модель, в отличие от многих подруг музыканта, удалось выстроить теплые отношения с его мамой.

Несмотря на то что рэпер часто советуется с Симоной Яковлевной, ключевое решение остается за ним — особенно в вопросах личной жизни.