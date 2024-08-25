Ярослав Дронов, известный под сценическим псевдонимом, Shaman, прокомментировал ситуацию с арестом Павла Дурова.

В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже, прямо при прибытии частного самолета из Азербайджана. Было озвучено, что Дурову, у которого есть французское гражданство, могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. Упоминается и об отказе основателя мессенджера сотрудничать с властями Франции, пишет РИА Новости.

Павла Дурова задержали в парижском аэропорту при выходе из частного джета

Shaman записал обращение к Дурову и выложил его в личном блоге.

«Паш, родной, свободно и легко дышится только в России. Возвращайся домой. Здесь тебя помнят, любят и всегда ждут», — сказал заслуженный артист РФ.

Как пишет TF1 INFO, в воскресенье Дуров предстанет перед судом, ему предъявят обвинение как гражданину Франции (он стал резидентом страны в 2021 году). По словам источника телеканала, бизнесмен с большой долей вероятности будет арестован. Суммарно ему грозит до 20 лет тюрьмы.