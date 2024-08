Лиам Галлахер назвал слухи вокруг воссоединения Oasis «интересной ситуацией»

На фестивале в Лидсе Лиам Галлахер прокомментировал слухи о воссоединении Oasis. «Это очень интересно, правда? Мы оказались в очень интересной ситуации», — сказал музыкант перед тем, как исполнить Half the World Away (1998).

Во время своего выступления в Лидсе Лиам Галлахер полностью исполнил дебютный альбом Oasis «Definitely Maybe», которому 29 августа исполнится 30 лет, пишет NME.

Также на фестивале Лиам посвятил Up in the Sky (1994) тем посетителям, чьи палатки «унесло ветром» из-за шторма, а песню Cigarettes & Alcohol (1994) — «всем людям, которые провалили экзамены».

Ранее Ноэл Галлахер, брат Лиама и по совместительству бывший коллега по группе Oasis, удивительно комплиментарно отозвался о его таланте: «Когда я пел песню, она звучала хорошо, а когда он пел ее, она звучала великолепно».