Собчак публично назвала двух известных дам содержанками и хамками

Ксения Собчак опубликовала в Телеграм-канале пост в защиту проживающего в США лидера группы «Мумий Тролль» Ильи Лагутенко. Также она выложила в микроблоге фотографию в купальнике.

Ее бывшая подруга Божена Рынска, уехавшая в Израиль а затем в Латвию и кинокритик Зинаида Пронченко нелицеприятно прокомментировали сообщения Ксении.

В ответ на это Собчак назвала Божену и Зинаиду хамками и содержанками.

«Сидят они в юрмальских домиках и пыхтят: Божене он достался после самоубийства мужа, а Зинаиде его снял на три месяца любовник, чтобы провести лето с женой. И что же обсуждают содержанки на пляже? Как довести мужика до самоубийства? Как родить от женатого против его воли и жить на его деньги? Нет. Они обсуждают Ксению Собчак и ее купальник. И мысли», — написала Ксения.

Собчак констатировала, что Рынска и Пронченко отвратительно себя ведут, хамят, сплетничают, доносительствуют и при этом строят из себя жертв, которые несчастны в своей эмиграции и которых нельзя трогать. Однако, как резюмировала Ксения:

«Хамкам надо иногда давать понять, что за хамство можно получить по лицу».

Ранее Собчак раскритиковала заголовки СМИ, в одном из которых ее назвали пенсионеркой.