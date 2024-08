Ариана Гранде выпустила делюкс-версию альбома My Everything в честь его юбилея

Поп-певица Ариана Гранде в расширенном варианте переиздала свою вторую пластинку My Everything (2014) в честь десятой годовщины ее выхода.

Делюкс-версия My Everything в цифровом виде включает бонус-треки Too Close и Cadillac Song, ранее недоступные на стримингах. На виниле к ним добавились не издававшиеся в этом формате Bang Bang, Only 1 и You Don't Know Me. Кроме того, 26 августа увидит свет семидюймовый винил с композициями Problem, Break Free, Love Me Harder и One Last Time, а также инструментальные и а капелла-версии этих песен.

Второй студийник Арианы достиг первой строчки в чарте Billboard 200 и был номинирован на «Грэмми» как «Лучший вокальный поп-альбом». В соцсетях артистка отметила, что лонгплей во многом изменил ее жизнь.

В июле Гранде выпустила три хита из своего релиза Eternal Sunshine (2024) в обновленной обработке.