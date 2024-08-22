Предложение сделал бывший Бузовой: певица Мари Краймбрери выходит замуж

Блогер Дава сделал предложение руки и сердца певице Мари Краймбрери. Артистка появилась с помолвочным кольцом незадолго до своего 32-летия.

21 августа Мари отметила день рождения. За несколько недель до этого на безымянном пальце звезды появилось кольцо с бриллиантом.

Как сообщает StarHit, Дава, действительно, сделал возлюбленной предложение руки и сердца, подарив ей шикарное украшение. Мари ответила блогеру согласием.

Возлюбленные встречаются около трех лет, но не афишируют свои отношения. В интервью они уходили от ответа на вопросы о личной жизни. Дава регулярно публикует фото с певицей, но никогда не показывал ее лица. Однако, благодаря различным видео, внимательные фанаты поняли, что артисты вместе. Весной этого года пара отдыхала на Мальдивах в пятизвездочном отеле.

31-летний блогер на протяжении полутора лет встречался с телеведущей Ольгой Бузовой, но возлюбленные расстались.

Ранее Давид рассказывал, что в ближайшее время планирует стать отцом.