Харламов рассказал о проблемах с Ковальчук

Комик Гарик Харламов в интервью журналу Hello признался, что перед свадьбой с актрисой Катериной Ковальчук они несколько раз расставались. По словам артиста, они с будущей супругой прошли долгий путь от просто коллег до возлюбленных. Харламов подчеркнул, что изначально с Ковальчук подружилась его мама Наталья Игоревна.

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Наше [с Катериной Ковальчук] общение как-то само переросло в отношения. Мы прошли большой путь и хорошо узнали друг друга на работе. Не было такого, что встретились, съехались и понеслось. Мы несколько раз расставались перед тем, как случилась свадьба. Разное было, мы подросли сами за это время, — сообщил Харламов в интервью.

Ранее Харламов и Ковальчук показали кадры со своей свадьбы, которая прошла 7 августа. Трогательные снимки молодожены разместили на своих страницах в социальной сети Instagram (деятельность в РФ запрещена). В день торжества невеста предстала в белом пышном платье с открытыми плечами и струящейся юбкой, а жених был в черном брючном костюме и белой рубашке. Ковальчук собрала волосы в хвост и предпочла натуральный макияж. На снимках молодожены нежно обнимались. Ведущим церемонии стал актер Сергей Бурунов.

Также молодожены заранее подписали брачный контракт. Хедлайнером торжества оказался Сосо Павлиашвили, исполнивший несколько своих хитов. Среди звездных гостей также были Азамат Мусагалиев с женой, Игорь Джабраилов, Денис Карибидис и многие другие.