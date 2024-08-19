Баста напишет гимн скуфов

Рэпер Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, сообщил в беседе с mentoday.ru, что напишет гимн скуфов.

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Скуф – это обидное прозвище для мужчин старше 30 лет, которые не следят за своим внешним видом и придерживаются консервативных взглядов. В мемах таких людей показывают с лишним весом, пивным животом и залысинами.

Вакуленко заявил, что хочет посвятить таким мужчинам песню, потому что тема актуальна. Артист отметил, что не ругает скуфов, так как сам им является.

«Да я сам настоящий скуф, ты что! Я, наоборот, с гордостью поднимаю это знамя. Я недавно Джарахову (блогер Эльдар Джарахов – «Газета.Ru») говорю, что буду писать песню про скуфов. Он весь аж перекосился: «Ты что, Вась, гонишь?» Я говорю: «Да хорош, скуфы – это очень хорошо, это же просто дядьки, вот как я сам», — рассказал певец.

Баста признался, что ему симпатичен образ скуфа. Он считает Чувака из фильма Джоэла Коэна «Большой Лебовски» идеальным представителем этого типажа.