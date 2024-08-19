Певица IVANOVNA выпустила альбом «Мокрые цветы»

Певица IVANOVNA выпустила первый за пять лет большой релиз «Мокрые цветы». Артистка сделала значительный шаг вперед, и новая работа воспринимается как второй дебют. Со всеми плюсами и минусами.

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Альбом «Мокрые цветы» стоит в первую очередь похвалить за разнообразие. Здесь девять треков, и штамп «каждый найдет песню по душе» в этом случае будет справедлив. С другой стороны, IVANOVNA как будто бы хочет охватить все и сразу. В пластинке немало классных треков. «Бэд трип» — отличный арт-поп, при этом сделанный как потенциальный бэнгер. А вот идущую сразу после него песню «90-е» хочется убрать из альбома, как абсолютно чуждую «Мокрым цветам». И такое происходит на альбоме несколько раз. Другие наши фавориты — «Змея» и «Тащи сюда свою любовь».

Возможно, кто-то из слушателей, наоборот, выделит другие песни на пластинке. Что логично для записей, где артист пытается с переменным успехом показать все грани своего таланта.

Так что считайте это рекомендацией дать шанс «Мертвым цветам». По настроению они очень напоминают альбом «Стая» (2000) Татьяны Булановой. Тогда артистка захотела соединить альтернативный рок и поп-музыку. После него (да и до) таких экспериментов было не мало, но по духу эти две записи очень схожи. Там, кстати, была песня «Мертвые цветы». Думаем это все неспроста.

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