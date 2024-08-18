Крид объяснил, за что его оштрафовали

Егор Крид в конце июня давал большой сольный концерт на стадионе в Москве. Мероприятие собрало более 40 тысяч человек. На сцену с Кридом выходили Филипп Киркоров, Тимати, Джиган и другие звезды, с которыми у него были совместные песни.

Однако через некоторое время певец столкнулся с неприятной неожиданностью. Ему пришел штраф за нарушение тишины.

Как пишет «Комсомольская Правда», рэпер рассказал в одном из своих недавних прямых эфиров.

«Знаете, что я штраф, кстати, платил после концерта в Москве? Потому что он закончился позже, чем должен был. Видите ли, есть закон тишины. И какой-то мужчина, который живет неподалеку подал заявление, что ему видели те мой концерт мешал спать в 23:30. И меня оштрафовали», — сообщил музыкант.

Популярный в России холостяк Крид не так давно жаловался, что с наступлением 30 лет он все меньше верит в шанс обрести наконец-то вторую половинку. Однако на очередной трансляции Егор заявил о намерении жениться на девушке, которая будет или уже является его фанаткой. Рэперу важно, чтобы супруга восхищалась им и его творчеством.