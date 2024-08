Метал-группа Sleep Token анонсировала выход графического романа

Британский метал-коллектив Sleep Token анонсировал релиз графического романа Teeth Of God на 19 августа. Он будет выпущен совместно с Sumerian Records — лейблом, на котором выходит музыка Bad Omens, Poppy, Slaughter To Prevail и других похожих артистов.

Примечательно, что сами Sleep Token не имеют к организации никакого отношения. Три альбома их дискографии выходили при помощи Basick Records и Spinefarm. Этой весной стало известно, что группа подписала контракт с RCA Records.

Как отмечает Metal Injection, детали сюжета графического романа не разглашаются. Не исключено, что он наконец раскроет историю, вокруг которой коллектив построил собственную вселенную. Звук медиа публиковал текст об этом.

В прошлом мае Sleep Token выпустили свой третий альбом Take Me Back To Eden. Лонгплей не только принес группе мейнстримную популярность, но и попал во многие рейтинги метал-релизов по итогам года. Билеты на концерт Sleep Token на Уэмбли были распроданы за десять минут.