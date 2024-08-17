Dr. Dre рассказал, что в его альбоме со Снуп Доггом появится Стинг

Продюсер Dr. Dre признался, что в его совместном со Снуп Доггом полноформатнике Missionary будет фит с британским певцом Стингом. Также музыкант отметил, что это не единственное звездное имя на грядущей пластинке. При этом полностью раскрывать состав гостей он не стал.

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В разговоре с Entertainment Tonight Dr. Dre высоко оценил будущий альбом.

Я чувствую, что это одни из лучших песен, которые я написал за свою карьеру. Dr. Dre рэпер и продюсер

Missionary станет продолжением альбома Doggystyle (1993), но продемонстрирует уже другой уровень зрелости артистов.

Не так давно Снуп Догг стал факелоносцем на открытии Олимпийских игр в Париже, а Dr. Dre выступил на закрытии соревнований.