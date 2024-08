Певец Вилли Нельсон анонсировал 76-й альбом Last Leaf on the Tree

Американская кантри-легенда Вилли Нельсон выпустит свою 76-ю пластинку Last Leaf on the Tree 1 ноября.

В релиз войдут каверы на Нину Симон, Кита Ричардса, The Flaming Lips, Бека и других артистов. Заглавный трек альбома — новая интерпретация песни Тома Уэйтса Last Leaf (2011). Кроме того, в лонгплее окажутся несколько оригинальных композиций, в одной из которых поучаствовал сын Нельсона — Мика.

Предыдущий студийник Вилли, The Border, увидел свет в мае. Также в ноябре 2023-го музыкант был включен в Зал славы рок-н-ролла.