Группа «Вирус!» отсудила полмиллиона рублей у экс-продюсера

Группа «Вирус!» отсудила у своего бывшего продюсера Игоря Селиверстова 500 тысяч рублей. Как сообщает Telegram-канал Shot, он полтора года устраивал гастроли бывшей вокалистке из второго состава с песнями коллектива и не платил авторские.

Авторами и правообладателями поп-хитов начала нулевых являются основные участники группы — Лаки, DJ Doctor и Чип (они же Ольга Козина, Юрий Ступник и Андрей Гудас). Как рассказала представитель коллектива Валерия Рытвина, несколько лет назад Селиверстов объединился с экс-участницей Людой Харт, чтобы заработать на хитах группы.

Тур Харт прервали, когда «Вирус!» подал в суд. Недавно бывшего продюсера обязали выплатить авторам 500 тысяч рублей за использование их композиций.

Напомним, что группа «Вирус!» появилась в 1998 году в Зеленограде. Она получила свою известность в 1999-2000 годах благодаря хитам «Ты меня не ищи», «Попрошу тебя» и другим. Одно время у коллектива существовал второй состав, который использовали для получения дополнительной прибыли — он гастролировал одновременно с основным, выступая под фонограмму.