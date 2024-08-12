Майли Сайрус официально признана легендой

Актриса и певица Майли Сайрус, прославившаяся ролью Ханны Монтаны в одноименном проекте Disney, получила официальный статус легенды. Об этом сообщило издание Variety.

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Церемония вручения премии прошла в Калифорнии. Обладательница премии «Грэмми», получая свой новый титул, со сцены обратилась к зрителям с мотивационной речью.

«Я раскрою маленький секрет легенды. Легенды тоже боятся. Мне сейчас очень страшно, но мы все равно боремся со страхом, и все вы можете бороться. Бояться и все равно делать — это легендарно!» — заявила Майли.

Артистка стала самой молодой в истории знаменитостью, удостоенной звания «Легенда Disney». Вместе с ней почетный статус получили еще 13 знаменитостей, которые были частью крупнейших проектов в истории студии.

Ранее сообщалось, что Майли Сайрус кардинально сменила образ и удивила фанатов новым стилем.