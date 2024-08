Селин Дион обвинила Трампа в незаконном использовании ее песни

Канадская певица Селион Дион обвинила кандидата на пост президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в незаконном использовании на митинге ее песни My Heart Will Go On, которая также была в саундтреке к фильму «Титаник». Соответствующее заявление было сделано на официальной странице в социальной сети Х командой певицы.

© Вечерняя Москва

— Такое использование никоим образом не разрешено, и Селин Дион не одобряет это или что-то подобное. И, серьезно, именно эта песня? — возмутились в публикации.

Двумя днями ранее с Трампом случился еще один инцидент. 9 августа экс-президент Соединенных Штатов летел в штат Монтана для выступления на митинге, но его самолет запросил вынужденную посадку из-за технической неисправности.

Помощница по административным вопросам в Международном аэропорту Биллингс Логан Дженни Моккел заявила, что самолет Трампа направлялся в Бозмен, когда в пятницу днем его перенаправили в Биллингс, расположенный в 142 милях (228,5 км) восточнее.

Штаб опубликовал видео с Трампом после приземления, на котором он заявил, что рад оказаться в Монтане. О приземлении в другом городе экс-президент предпочел не упоминать.