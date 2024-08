Рэпер Big Sean отложил премьеру слитого альбома за несколько дней до релиза

Рэпер Big Sean объявил, что его новый лонгплей Better Me Than You, выход которого был запланирован на 9 августа, будет выпущен позже. По словам артиста, задержка не связана с тем, что недавно альбом целиком слили в сеть.

© Go.zvuk.com

Конкретную дату рэпер не уточнил. Беседуя с поклонниками в соцсетях, Big Sean отметил, что музыка готова, но на организацию концертов и фанатских вечеринок может дополнительно уйти одна-две недели. Слова исполнителя цитирует Complex.

Слив предполагаемого лонгплея произошел после того, как Биг Шон зачитал фристайл в радиопрограмме On The Radar. В нем рэпер заявил, что у него «есть занятия поинтереснее, чем выпускать дисс-треки». Поклонникам хип-хопа показалось, что это намек на биф Кендрика Ламара и Дрейка, но выяснилось, что Шон намекал на Канье Уэста.

В прошлом рэперы дружили. Канье помог Биг Шону запустить карьеру, но в 2021-м заявил, что это было «худшим решением в его жизни». Автор слива Better Me Than You подчеркнул, что хотел указать Шону «на неуважительное отношение» к тому, кто помог ему добиться нынешнего статуса. Сам рэпер впоследствии высказался, что не считает Канье причастным, но признал, что автор слива «сильно его подвел».