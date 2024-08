beabadoobee заявила, что шоу на разогреве Тейлор Свифт научили ее ошибаться

Инди-рок певица Беатрис Лаус, известная под псевдонимом beabadoobee, рассказала, чему научилась на разогреве Тейлор Свифт. Молодая артистка выступала с поп-звездой на нескольких шоу The Eras Tour в США в прошлом году.

По словам Беатрис, самым важным навыком, которому она научилась, стало умение ошибаться. Певица отметила, что неважно, сколько человек увидит твою ошибку — 5000 или 50000, ведь на следующий день «ты просыпаешься и все равно чувствуешь себя отлично».

Как цитирует NME, концерты Свифт также вдохновили ее на эксперименты с собственной музыкой. Именно поэтому Беатрис постаралась добавить характерный для Тейлор «кантри-хук» в один из треков своего нового альбома This Is How Tomorrow Moves. Лонгплей увидел свет 9 августа.

