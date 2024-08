Latto выпустила альбом Sugar Honey Iced Tea

Рэперша из Атланты Latto представила третий студийный альбом Sugar Honey Iced Tea (2024). В гостях отметились Ciara, Coco Jones, Hunxho, Young Nudy, Teezo Touchdown, Megan Thee Stallion и Mariah the Scientist.

Предыдущий полноформатник Латто «777» увидел свет в 2022-м. За это время у артистки вышло несколько успешных коллабораций. Так, прошлым летом она вместе с Чонгуком из BTS выпустила хит Seven (2023), ставший для корейского исполнителя официальным сольным дебютом. В январе Латто отметилась в сингле и клипе Дженнифер Лопес Can’t Get Enough (2024). Кроме того, рэперша записала фиты с Оффсетом и Ашером для их альбомов.

