«Моя Мишель» представила клип «Облака»

Группа «Моя Мишель» выпустила клип на песню «Облака» (2024). В нем «оживают» обложки альбомов коллектива, а также анонсируется новый лонгплей «Ангелы и не очень».

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Режиссером выступил Ашот Геворкян.

«В новом клипе "Облака" мы оживляем обложки своих альбомов и делаем пасхалки к уже существующим работам, а также к тем, которые только будут выпущены. Например, к нашему грядущему лонгплею "Ангелы и не очень", который выйдет совсем скоро...» — говорится в описании.

Предыдущая пластинка группы, «Из цветов и темноты», увидела свет в 2022-м. Клип на один из треков оттуда, «Ветер меняет направление», попал в топ лучших российских клипов по версии Звук Медиа.