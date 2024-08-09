Ивлеева полностью расплатилась по счетам

Блогер Анастасия Ивлеева полностью погасила свой долг перед Федеральной налоговой службой России. Об этом свидетельствует информация из базы данных Федеральной налоговой службы.

«Погасила свой долг перед налоговой в размере 3,7 миллиона рублей», – следует из базы данных ФНС.

В июле в отношении Ивлеевой начали исполнительное производство за неуплату налогов. Тогда сумма превышала 11 миллионов рублей.

Ранее Ивлеевой закрыли выезд из России из-за накопившихся долгов перед налоговой. Федеральная налоговая служба арестовала автомобиль Ивлеевой марки Lamborghini, который блогер взяла в кредит в 2023 году за 40 миллионов рублей. Сейчас долг телеведущей перед налоговой составлял 20,9 миллиона рублей. Ивлееву разыскивали приставы.