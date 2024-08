Эд Ширан выпустил мини-альбом

Британский певец Эд Ширан собрал мини-альбом songs I wrote that almost didn't make it (2024) из шести композиций, которые могли не попасть в его полноформатники. В соцсетях музыкант поделился историями, стоявшими за созданием каждого трека.

Например, Ширан рассказал, что свой хит Shape of You он намеревался отдать Рианне, но лейбл отговорил его. А песню You Need Me, I Don't Need You он написал в 15 лет, и это его самая старая композиция, которую он до сих пор исполняет на концертах.

Я хотел составить плейлист из песен, которые попали в мои альбомы в последний момент или могли вовсе не выйти в моем исполнении. Я часто обнаруживаю, что песни становятся популярными и нравятся людям, но с ними связаны собственные истории, поэтому я хотел поделиться ими. Эд Ширан певец

Ранее Ширан заявил, что остался бы девственником, если бы не стал музыкантом.