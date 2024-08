The Weeknd снялся в хоррор-ролике к Хеллоуину

Певец The Weeknd анонсировал с помощью жуткого видео свое появление на Halloween Horror Nights — ежегодном мероприятии от студии Universal, которое проходит в Голливуде осенью, на Хеллоуин. В это время тематические парки компании превращаются в дома ужасов.

Студия выпустила ролик The Weeknd: Nightmare Trilogy, в котором артист появился в знаменитом образе из своего клипа After Hours — красном костюме. На мероприятии, которое будет проходить с 5 сентября по 3 ноября, прозвучат музыка The Weeknd и композиции, написанные продюсером Майком Дином, сообщает Billboard.

Исполнитель уже участвовал в Halloween Horror Nights в 2022 году. Тогда Universal создали два дома ужасов, вдохновленных альбомом After Hours.

Не исключено, что грядущее событие связано с недавними тизерами The Weeknd. В июле он опубликовал ролик, в котором, во-первых, анонсировал большой сольный концерт в Бразилии, а во-вторых, намекнул на выход новой пластинки. Вероятно, она завершит трилогию, начатую двумя предыдущими лонгплеями After Hours (2020) и Dawn FM (2022). На днях певец выложил еще один мрачный видеоанонс.

В прошлом году The Weeknd сообщил, что больше не будет записывать фиты. Также он заявил, что хочет отказаться от псевдонима и выступать под своим настоящим именем Эйбел Тесфайе.