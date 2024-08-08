Stray Kids выпустили клип JJAM

K-pop-группа Stray Kids выложила клип на трек JJAM из свежего мини-альбома ATE (2024). В видео, снятом в духе фильмов ужасов, артисты пытаются найти сверхъестественное существо, которое оставляет после себя следы, напоминающие кровь и эктоплазму.

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Мини-альбом ATE увидел свет в июле. 24 августа Stray Kids отправятся в мировой тур dominATE в поддержку релиза.

Среди корейских артистов набирает популярность хоррор-эстетика. Так, недавно ENHYPEN выпустили клип на вампирскую тематику, а Red Velvet — видео, вдохновленное фильмом ужасов Ари Астера «Солнцестояние» (2019). В апреле YUQI из (G)I-DLE представила музыкальное видео с героями культовых хорроров, а в феврале у Тэна из NCT вышел клип Nightwalker с элементами мистики.

Ранее Stray Kids представили клипы на треки Stray Kids и Chk Chk Boom. В последнем снялись Райан Рейнольдс и Хью Джекман в образах Дэдпула и Росомахи, пришедших в телестудию.