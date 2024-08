Эд Ширан написал песню Under The Tree для нового рождественского мультфильма

Певец Эд Ширан создал трек Under The Tree для анимационного рождественского фильма That Christmas. Премьера картины ожидается 6 декабря.

Лента основана на серии детских книг Ричарда Кертиса — автора рождественской классики «Реальная любовь» (2003), друга Ширана и продюсера That Christmas. В фильме Yesterday (2019), который он продюсировал, музыкант сыграл самого себя. Режиссером мультфильма стал Саймон Отто, работавший над трилогией «Как приручить дракона» (2010-2019).

«С тех пор, как у меня появились дети, я обнаружил, что очень не хватает отличных детских рождественских анимационных фильмов, поэтому я подумал, что это было бы потрясающей вещью... Сцена, для которой мы написали эту песню, такая душераздирающая, но такая знакомая для многих людей, которые проводят Рождество без любимых», — поделился Эд.

Соавтором Under The Tree стал брат артиста, Мэттью. Отто назвал песню «сердцем фильма», «чистым и прекрасным» произведением.

Недавно исполнитель получил премию «Эмми» за композицию A Beautiful Game к сериалу «Тед Лассо» (2020-2023).