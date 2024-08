Рэпер ALBLAK 52 опубликовал лайв с исполнением трека Where I Came From

Хип-хоп-исполнитель ALBLAK 52, участник объединения «52», поделился роликом с живым исполнением песни Where I Came From из альбома Streets Echo 2052 (2024).

Эстетичное видео снималось в Санкт-Петербурге. Артисту аккомпанирует оркестр со скрипками, духовыми, ударными и фортепиано.

«Музыка будет жить всегда, и поэтому ее зовут "живая". Только инструменты и голос. С любовью из города Святого Петра», — сказано в подписи к ролику.

Ранее ALBLAK 52 выпустил совместную композицию с Kizaru — 52 & HAUNTED.