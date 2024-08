Что такое Brat summer, и как альбом Charli XCX «BRAT» стал одним из главных трендов лета 2024 года

Кажется, заниматься йогой и вести дневник благодарностей уже немодно. Этим летом певица Charli XCX, она же Шарлотта Эмма Эйтчисон, задала новый тренд: жить от тусовки к тусовке, не смывая макияж, носить кроп-топы без бюстгальтера и красить ногти в ярко-зеленый. Всю эту шумиху вызвал июньский альбом Чарли BRAT (2024). Объясняем, так ли он хорош.

© Go.zvuk.com

Про зеленую обложку

Brat summer начался с обложки BRAT — квадрата лаймово-зеленого оттенка (Pantone 3507 CP) с минималистичной надписью brat дефолтным шрифтом Arial. Такой, казалось бы, простой и будто бы даже неумелый дизайн в духе DIY стал манифестом того, что на обложке совсем не обязательно помещать фото самих певиц, чтобы их музыку захотелось слушать. Более того, что, как не яркие цвета, носить на вечеринке?

«Я хотела использовать грубый, немодный оттенок зеленого, чтобы выразить идею, что что-то не так. Я бы хотела, чтобы мы поставили под сомнение наши ожидания от поп-культуры: почему некоторые вещи считаются хорошими и приемлемыми, а некоторые — плохими?» — говорила Чарли в интервью Vogue Singapore. Это вам не милый розовый барбикор.

На волне хайпа BRAT фанаты стали делать зеленый маникюр (именно по-bratски зеленый), носить аксессуары такого цвета, генерировать мемы и, конечно же, записывать сотни TikTok с фирменным танцем под трек Apple. Сама Чарли поменяла на стримингах обложки всех своих предыдущих лонгплеев на аналогичные квадраты низкого разрешения.

© Мемы из соцсетей

Что такое Brat summer

В TikTok — главной обители всех современных веяний — зародились термины, которые обозначают эстетики разных образов жизни. Brat girl summer стал одной из таких эстетик, продолжив то, что было начато двумя предыдущими трендами среди девушек: hot girl summer и rat girl summer. Если первая должна была прийти в форму к лету и начать жить свою лучшую жизнь, то вторая — есть все, что захочется, без зазрения совести.

Пришедшая им на смену brat girl — это тусовщица, которая отказывается смывать макияж, носить бра и быть удобной. Она своего рода противоположность широко распространившейся эстетики clean girl, которая предполагает «чистоту» во всем: эти девушки ухаживают за кожей, вдыхая аромат цветов, делают нюдовый мейкап и занимаются йогой на розовых ковриках. Однако действительно жить «чистой» жизнью, по мнению пользователей, могут далеко не все, а только стройные девушки с доходом выше среднего. Brat girl — не такая.

© diana.grytsku/freepik.com

Brat girl — это про гедонизм и растекшуюся подводку. Само слово brat на сленге означает «ребенок-сорванец» (а не то, что вы могли подумать). Описание типичной brat girl Чарли дает в треке Mean Girls:

Да, сейчас два ночи, и она на тусовке

В прозрачном белом платье,

С макияжем, оставшимся с прошлой ночи.

Такая кокетка на фотках со вспышкой

Боготворит Лану Дель Рей в своих AirPods.

Brat girl никому ничего не нужно доказывать, она не рыдает в туалете клуба из-за бывшего, пока подружки пытаются ее успокоить, а «вытанцовывает» свою боль. Тем не менее brat girl не так легкомысленна, как может показаться. Она не склонна к промискуитету, да и секс в целом не входит в список тем, которые Чарли затрагивает в BRAT.

© mpi04/MediaPunch via www.imago-i/www.globallookpress.com

О чем альбом BRAT

Новое творение Чарли — это, пожалуй, ее magnum opus. В альбоме артистка размышляет о своем карьерном пути, материнстве, проблемах с самооценкой и личных конфликтах.

Например, трек I think about it all the time вдохновлен встречей певицы с сонграйтером из Стокгольма Нони Бао — ее первой близкой подругой, у которой родился малыш. Новоиспеченной матери, по мнению Чарли, открылись новые истины, которые нерожавшим женщинам могут быть недоступны.

Она — лучезарная мать, он — прекрасный отец,

И теперь они оба знают вещи, которых не знаю я.

«На женщин оказывается сильное давление, чтобы они не говорили об этом слишком открыто, особенно в поп-музыке и в музыке в целом; мы должны быть сексуальными, свободными, веселыми и дикими», — признавалась исполнительница в интервью Rolling Stone UK.

В другом треке, Rewind, Чарли откровенно рассказывает о своих сомнениях по поводу славы: так ли ей нужно делать заказные фотосессии от папарацци, заслуживает ли она коммерческого успеха и стоит ли ходить по дорогим ресторанам, если все еще переживаешь за свой вес. Лирическая героиня Чарли, однако, не лишена уверенности в себе: она называет себя «твоим лучшим референсом» и «твоим номером один» в треках «360» и Von Dutch.

© Neil Mockford/Getty Images

В BRAT можно услышать и отсылку на прошлые отношения артистки. В зацикленном треке B2b певица намекает на мужчину, который менял спутниц, как диджей — пластинки.

Может, тебе стоит бежать обратно к ней?

Я не хочу возвращаться к нам.

Однако самым чувственным и уязвимым местом альбома оказалась баллада So I, посвященная погибшей певице SOPHIE. Чарли начала сотрудничать с иконой арт-поп-сцены в 2015 году, выпустив под ее эгидой EP «Vroom Vroom» — работу, сильно отличавшуюся от ее предыдущего творчества. SOPHIE спродюсировала и другие релизы Чарли и, по словам исполнительницы, была для нее одним из источников вдохновения.

© CraSH/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Чем хорош BRAT

По звуку шестой студийник Чарли сильно отличается от ее предыдущей, менее удачной работы CRASH (2022). BRAT звучит свежо и футуристично, в нем много экспериментов, фирменного автотюна, мелких деталей, эффектов, энергичных басов и динамики, которые так и манят на танцпол.

Альбом спродюсировал A.G. Cook, глава лейбла PC Music, который помог Чарли стать заметнее на британской сцене. К парочке треков руку приложил Gesaffelstein, работавший с суперзвездами вроде The Weeknd и Канье Уэста, что говорит о росте Чарли в индустрии.

Еще подростком выступавшая на лондонских рейв-вечеринках, Чарли создала своего рода «дневник тусовщицы» — сбалансированную пластинку, где зажигательные ритмы сочетаются с откровенными признаниями и размышлениями. А заодно и с массой отсылок на поп-культуру (взять хотя бы трек Von Dutch, названный в честь культового бренда из нулевых, или рефрен I’m so Julia, делающий комплимент модели и актрисе Джулии Фокс).

Самые искушенные даже нашли в альбоме намек на Тейлор Свифт, причем не самый безобидный. В треке Sympathy is a knife Чарли поет о некой девушке, которая «заставляет ее комплексовать», и далее довольно прозрачно намекает на личность этой дамы:

Не хочу видеть ее за кулисами на концерте моего парня.

Пальцы крестом: надеюсь, они скоро расстанутся.

Дело в том, что жених Чарли — барабанщик группы The 1975 Джордж Дэниел. В 2023-м Тейлор Свифт некоторое время встречалась с фронтменом этой же группы Мэттью Хили.

© Kevin Mazur/TAS18/Getty Images

Конфликт между артистками, вероятно, начался еще в 2018-м. Тогда Чарли пела на разогреве у Тейлор, а годом позднее заявила, что чувствовала, будто «выступала для пятилеток». Позднее певица прояснила, что не хотела никого обидеть и совсем не то имела в виду.

Впрочем, brat girl взбалмошна и иногда может говорить глупости — по крайней мере, так новую эстетику описала сама Чарли. Но что бы ни происходило с brat girl, она продолжает закатывать вечеринки и слушать музыку на полную громкость в максимальном качестве HiFi. Миллионы таких треков доступны и в HiFi-стриминге Звук.

