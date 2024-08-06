МакSим оправдалась за видео со странным танцем

Певица МакSим (Марина Абросимова) в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) опубликовала видео, на котором энергично танцует на сцене, повторяя движения за окружающими ее детьми. На звезде надет белый короткий сарафан и кеды. Исполнительница, которая недавно вернулась из рехаба после лечения от алкогольной зависимости, подчеркнула, что в момент записи ролика она была трезва.

© Пресс-служба певицы МакSим

Я не пьяная, — написала на видео МакSим, поставив смайлик.

Ранее МакSим сообщила о решении продать свой автомобиль Мaybаch за 4,2 млн рублей. Объявление о продаже появилось на платформе «Авито Авто». Деньги с продажи пойдут на оплату лекарств и обследований детей с ДЦП, первичными иммунодефицитами и онкологическими заболеваниями.

Также в объявлении указали, что в автомобиле МакSим написала несколько своих самых любимых песен. При этом сама звезда «сравнивает эту машину с кораблем, который идет по спокойному океану».

До этого помощница МакSим Яна Богушевская опровергла сообщения о предстоящем туре артистки. Помощница объяснила, что МакSим хочет больше времени посвящать семье и не будет «брать» большие туры из-за серьезной нагрузки на организм.