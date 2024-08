The Weeknd выпустил еще один тизер нового альбома

Артист The Weeknd представил новый тизер к предстоящей пластинке. Ролик получил название Unprepared Certainty.

По визуальным решениям видео напоминает июльский тизер There Are Three Chapters In This Tale. В нем тоже появляется ребенок. В ролике звучит медленная, патетичная композиция с обилием струнных.

Грядущий релиз The Weeknd, по-видимому, должен завершить трилогию, начатую лонгплеями After Hours (2020) и Dawn FM (2022).

В прошлом году певец сообщил, что больше не будет записывать фиты. Также он заявил, что хочет отказаться от псевдонима и выступать под настоящим именем Эйбел Тесфайе.