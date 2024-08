Тейлор Свифт выпустила новую версию альбома The Tortured Poets Department

Американская певица Тейлор Свифт представила обновленный вариант своего последнего альбома The Tortured Poets Department (2024), доступный всего сутки. Часть поклонников полагает, что таким образом поп-звезда хочет затмить успех Charli XCX и Билли Айлиш, которые недавно выпустили фит.

© Звук

В соцсетях команды Тейлор Свифт отмечается, что в новую версию входит бонус-трек — демозапись песни My Boy Only Breaks His Favorite Toys, передает NME.

Певица уже не впервые выпускает вариации The Tortured Poets Department — всего их было около 40. Слушатели считают, что исполнительница делает это из-за своего желания лидировать в чартах: сейчас ее лонгплей держится на первом месте Billboard 200 уже 13 недель подряд.

Кроме того, некоторые поклонники связывают очередной релиз с недавней премьерой трека Guess от Charli XCX и Билли Айлиш, который приобрел значительный успех. У обеих артисток в этом году вышли альбомы, которые не смогли занять первые строчки чарта, поскольку Тейлор продолжала выпускать новые версии и сохранять лидерство. Часть пользователей обвинили Свифт в неприязни к коллегам и нездоровом желании всегда быть лучшей.

«Эта дама и ее 45 вариантов альбома не позволили другим занять первое место, но по итогу мне больше всего нравится то, что они имеют большее культурное влияние и признание критиков, чем она»; «Если б она выставила на продажу пакет, в который дыхнула, фанаты его купили бы», — пишут пользователи.



Альбом Tortured Poets Department увидел свет в апреле. О том, какой получилась новая работа Свифт, мы рассказали в нашем материале.