Дочь Джуда Лоу снялась обнаженной для журнала

Дочь британского актера Джуда Лоу Айрис Лоу снялась в откровенном образе для нового номера журнала Pop. Соответствующая публикация появилась на странице издания в Instagram* (запрещенная в России соцсеть).

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23-летняя манекенщица предстала на снимках обнаженной. Для фотосессии она надела часы на запястье, уложила волосы наверх, сделала макияж в коричневой гамме и нанесла на ногти черный лак. При этом наследница актера позировала в объятиях мужчины, который также оказался без одежды.

Известно, что автором данных кадров выступил дуэт базирующихся в Лондоне фотографов, известный как Sean and Seng.

В июле Айрис Лоу сняли в бикини во время отдыха с возлюбленным на Барбадосе.

*запрещенная в России соцсеть.