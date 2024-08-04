Буйнов объяснил, почему уехал из Москвы

Александр Буйнов на своей страничке в социальной сети рассказал, что принял решение временно покинуть столицу.

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«Я улетел», – написал певец.



По его словам, намерение отправиться в теплые края возникло спонтанно, из-за неблагоприятной ситуации с погодой в Москве и Подмосковье. Стало прохладно, дожди не прекращаются.

А Александр Николаевич захотел продлить себе лето. Он не уточнил, куда именно направился, сообщил лишь, что на морское побережье, сообщают 7days.

«Начинаю выходные с морского воздуха», – сказал артист.



Недавно внук российского певца Александра Буйнова окончил президентское кадетское училище. Радостный дед поздравил молодого человека с этим событием. 19-летний Александр Буйнов-младший позировал в парадной форме вместе с артистом и сестрами.