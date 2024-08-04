Галкин* публично оскорбил Пугачеву

Алла Пугачева и Максим Галкин в этом году, как и ранее проводят лето в Юрмале. Алла Борисовна с детьми живут постоянно, а Максим гастролирует с концертами по городам и странам, но периодически возвращается к семье.

Конечно, к звездной паре приковано пристальное внимание публики. Так было и в тот день, когда Алла с супругом прибыли в концертный зал «Дзинтари». В Юрмале бушевал ветер и шел проливной дождь.

СМИ: Пугачева выступила на частной вечеринке в Юрмале

Как пишет «Московский Комсомолец»», Галкин и Пугачева шли ко входу в концертный зал. Максим открыл зонт, но держал его в основном над собой. Примадонна попросила выровнять зонтик, на что получила оскорбительный ответ:

«У тебя шляпа, а у меня нет. А мне выходить на сцену», - заявил ее супруг.



Инцидент был заснят на телефон одним из присутствующих. Позднее видеоролик выложили в интернет.

Певица Алла Пугачева планирует вернуться в Москву до конца лета. При этом высока вероятность, что Пугачева возьмет с собой детей Лизу и Гарри. А вот Максим Галкин вряд ли приедет в Москву из-за ожидания решения по статусу иноагента, который сейчас оспаривается в Верховном суде.

* Признан иноагентом в РФ.