Charli XCX и Билли Айлиш выпустили совместный трек

Электропоп-исполнительница Charli XCX представила фит с Билли Айлиш Guess. Оригинальная версия трека вошла в делюкс-версию ее нашумевшего альбома BRAT (2024).

«You wanna guess the color of my underwear?» (в пер. с англ. — «Хочешь угадать цвет моего нижнего белья?») — вопрошает Чарли в песне.

Альбом BRAT, вышедший в июне, стал одним из главных хитов этого лета и положил начало феномену brat summer: он ассоциируется с вечеринками, гедонизмом и грубым лаймово-зеленым цветом, в который окрашена обложка пластинки. Какие еще тренды и треки активно вирусились в сети в последнее время, мы рассказали в этом материале.