Билан решился изменить внешность

Дима Билан ушел в отпуск, и сообщил подписчикам, что у него наконец-то нашлось время на себя. Певец рассказал в микроблоге, что в свои 42 года поставил брекеты. Теперь он в шутку называет себя Железным Человеком. А еще у него изменилась дикция, что отражается на исполнении композиций. Об этом пишет «Комсомольская Правда».

«Занят целыми днями, просто бесконечно. Воплощаю в жизнь вещи, до которых совершенно не доходили руки из-за отсутствия времени, даже трех подряд дней. Так что делаю брекеты. Сделал, наконец-таки, отцентрализовал крупные планы. Можно так это назвать. Так что рад. Как Форест Гамп или Железный человек, в этом смысле. Ну и некоторые интересные звуки появились. Очень здорово скажется на альбоме, ведь записывать еще четыре-пять вещей», — сказал артист.



Ранее Билан признался, что ему пришлось работать со своими страхами ради популярности. Он долгое время не мог начать вести светскую жизнь из-за боязни толпы. Артисту было некомфортно находиться в большом скоплении людей. Билану приходилось создавать условия и встречаться лицом к лицу со своими фобиями, чтобы их преодолеть.