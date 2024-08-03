Волочкова хочет спеть вместе с Дроновым

Анастасия Волочкова сообщила, что хотела бы записать совместную песню в дуэте с заслуженным артистом РФ Ярославом Дроновым, выступающим под творческим псевдонимом Shaman.

Анастасия уже пробовалась в амплуа певицы. В 2021 году она выпустила с музыкальный альбом под названием «Вселенная, который тогда подвергся жесткой критике экспертов и публики.

На фестивале «Новое Радио ДВИЖ» Анастасия заявила журналистам 5 Канала, что ее коллаборация с Ярославом будет иметь успех.

«Я хочу записать дуэт с Shaman, потому что это патриотическая тема. Мне не важно, пою я плохо или хорошо, хотя говорят, что неплохо. С Shaman — это, конечно, будет бомба! Потому что все, связанное с Анастасией Волочковой — это все всегда в топе», —отметила балерина.



Ранее Анастасия Волочкова высказалась о скандале с концертом певицы Глюкозы (Глюk'oZа, настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова) в Красноярске. По словам Волочковой, с Чистяковой она дружит, однако не стала бы поддерживать артиста, который не оказывает уважения зрителю. По ее словам, она не встала бы на пуанты пьяной.