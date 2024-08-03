Волочкова показала своих родителей

Анастасия Волочкова всегда говорила, что у нее сложные отношения с матерью. По ее словам, Тамара Антоновна постоянно вмешивалась в ее личную жизнь.

Но о своем отце, чемпионе Советского Союза в мужском парном разряде по настольному теннису Юрии Волочкове балерина всегда отзывалась тепло, пишет teleprogramma.pro.

Мужчина несколько лет назад перенес инсульт. Сейчас он передвигается в инвалидном кресле и не может разговаривать

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Родители Анастасии в разводе, но сохранили хорошие отношения. Вот и накануне в честь дня рождения Юрия был организован семейный праздник. Тамара поздравляла бывшего супруга. Анастасия общалась с родителями по видеосвязи.

«Это очень большое доверие, когда мама и папа сохранили человеческие отношения, несмотря на разводы, все пережитое и перенесенное нами. Мама всегда была рядом в самые сложные времена с папой, как и я… И сегодняшний день рождения они провели вместе», – сообщила балерина.



День рождения Юрий Волочков провел с бывшей супругой в Санкт-Петербурге в квартире, которая была подарена Анастасией.

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