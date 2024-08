JPEGMAFIA представил альбом I LAY DOWN MY LIFE FOR YOU

Экспериментальный хип-хоп-артист JPEGMAFIA выпустил пятый лонгплей I LAY DOWN MY LIFE FOR YOU.

© Go.zvuk.com

В релиз вошло 14 песен, в том числе фиты с Винсом Стейплсом, Дензелом Карри и дочерью режиссера Стивена Спилберга, певицей Buzzy Lee.

В композициях it's dark and hell is hot и New Black History музыкант диссит Дрейка, обвиняя его в связях с девушками сильно моложе него. В комментарии к своим нападкам JPEGMAFIA заявил, что делает уколы в сторону канадца с 2016 года. «Если у кого-то возникли проблемы с тем, что я сказал в этом альбоме, даты моих туров в биографии», — добавил рэпер.

В прошлом году исполнитель выпустил совместную с Дэнни Брауном пластинку SCARING THE HOES.