Дрейк анонсировал совместный альбом с PARTYNEXTDOOR

Хип-хоп-артист Дрейк сообщил о скором выходе совместного лонгплея с рэпером и R&B-певцом PARTYNEXTDOOR.

© Звук

Накануне исполнитель появился на концерте коллеги и его группы в Торонто. «Когда станет прохладно, альбом PARTYNEXTDOOR и Дрейка будет ждать вас», — заявил музыкант, очевидно, намекая на релиз пластинки осенью.

На шоу звезды среди прочего исполнили совместный трек Come and See Me (2016). Дриззи, выступавший почти час, также впервые спел свой июньский шуточный кавер на песню Plain White T’s «Hey There Delilah» под названием Wah Gwan Delilah.

Ранее появилась информация, что артист готовит альбом с продюсером Conductor Williams.